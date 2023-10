Stand: 04.10.2023 20:16 Uhr Europe Cup: Rostock Seawolves nehmen erste Hürde

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat die erste Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase des FIBA Europe Cups genommen. Die Mecklenburger setzten sich am Mittwochabend beim Qualifikationsturnier auf Zypern gegen den nordmazedonischen Club Feniks 2010 Skopje mit 101:72 (47:31) durch. Bereits am Donnerstag (18 Uhr) geht es gegen Zyperns achtmaligen Meister Keravnos BC um den Gruppensieg und die Teilnahme am Europe Cup. Die Seawolves konnten sich Mitte des ersten Viertels nach einem 8:0-Lauf vom Gegner absetzen und hielten Feniks danach auf Distanz. Gut dreieinhalb Minuten nach der Halbzeitpause betrug der Abstand nach einem Dreier von Tyler Nelson bereits 21 Punkte. | 04.10.2023 20:16