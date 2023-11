Stand: 21.11.2023 20:51 Uhr Europe Cup: Rostock Seawolves müssen um Weiterkommen bangen

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves muss trotz eines Sieges im letzten Gruppenspiel um das Weiterkommen im Fiba Europe Cup bangen. Ein 86:81 (46:35) gegen Jonava CBet reichte Rostock nicht, um die Litauer im direkten Duell noch vom ersten Platz der Gruppe C zu verdrängen. Nun müssen die Rostocker die Spiele in den anderen Gruppen am Mittwochabend abwarten. Erst danach wissen sie, ob ihre Bilanz ausreicht, um als einer der sechs besten Gruppenzweiten in die nächste Runde einzuziehen. | 21.11.2023 20:50