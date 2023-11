Stand: 01.11.2023 19:46 Uhr Europe Cup: Rostock Seawolves mit deutlicher Niederlage

Die Rostock Seawolves haben auch ihr zweites Gastspiel in der Gruppenphase des Europe Cups verloren. Bei Jonava CBet unterlag der Basketball-Bundesligist am Mittwochabend mit 65:84 (35:42) und muss bei nur einem Sieg aus drei von sechs Partien in der Gruppe C bereits um das Weiterkommen bangen. Beste Rostocker Werfer waren Derrick Alston und Robin Amaize mit je 14 Punkten. | 01.11.2023 19:40