Stand: 22.11.2023 20:30 Uhr Europe Cup: BG Göttingen erreicht nächste Runde

Die Basketballer der BG Göttingen haben die zweite Gruppenphase im Europe Cup erreicht. Der Bundesligist gewann am Mittwoch bei Keravnos BC aus Zypern deutlich mit 102:69 (41:33). Bester Schütze der Göttinger war Zach Ensminger mit 19 Punkten. In sechs Gruppenspielen kassierten die Niedersachsen nur eine Niederlage und schlossen die Gruppe I als Tabellenführer ab. Die nächste Runde beginnt am 6. Dezember. | 22.11.2023 20:29