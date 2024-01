Stand: 30.01.2024 20:23 Uhr Eurocup: Towers verlieren letztes Auswärtsspiel in Vilnius

In ihrem letzten Auswärtsspiel in dieser Saison im Eurocup haben die Hamburg Towers erneut verloren. Bei den Wolves Vilnius in Litauen unterlag der Basketball-Bundesligist am Dienstag mit 84:94 (41:56) und kassierte damit im 17. Spiel die 15. Niederlage. Bester Werfer in der Mannschaft von Trainer Benka Barloschky war Vincent King mit 21 Punkten. Zum Abschluss der Hauptrunde empfängt der Tabellenneunte der A-Gruppe am kommenden Dienstag den italienischen Club Umana Reyer Venice. | 30.01.2022 20:23