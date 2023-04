Stand: 11.04.2023 20:39 Uhr Eurocup: Towers-Aus im Achtelfinale

Die Hamburg Towers haben die Überraschung im Achtelfinale des Eurocups verpasst. Mit 79:87 (40:48) unterlag der Basketball-Bundesligist am Dienstag in Riga im Achtelfinale dem ukrainischen Topclub Prometei Sloboschanske, der aufgrund des Krieges in der Ukraine in der lettisch-estnischen Liga spielt und sich in dieser erst vor wenigen Tagen die Meisterschaft gesichert hatte. Bester Werfer der Hanseaten, die lange gut mithielten, war Yoeli Childs mit 19 Punkten. | 11.04.2023 20:38