Stand: 27.12.2023 20:48 Uhr Eurocup: Niederlage für Hamburg Towers gegen Tel Aviv in Belgrad

Die Hamburg Towers haben im Eurocup eine weitere Überraschung gegen ein Topteam verpasst. Am Mittwochabend unterlag der Basketball-Bundesligist in Belgrad gegen Hapoel Shlomo Tel Aviv mit 101:118 (52:65) und ging damit in der 13.Partie zum elften Mal als Verlierer vom Feld. Aufgrund des Gaza-Krieges wurde das Heimspiel des israelischen Clubs in die serbische Hauptstadt verlegt. Bei der Begegnung in der Aleksandar Nikolic Hall waren keine Zuschauer zugelassen. | 27.12.2021 20:48