Stand: 29.03.2023 23:10 Uhr Eurocup: Hamburg Towers verlieren auf Gran Canaria

Basketball-Bundesligist Towers Hamburg hat die Überraschung zum Abschluss der Hauptrunde im Eurocup verpasst. Die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky verlor beim ungeschlagenen Spitzenreiter Gran Canaria mit 73:86 (33:41). Bester Werfer bei den Hanseaten war Ziga Samar (17 Punkte). Die Hamburger waren schon vor dem Spiel als Achte der B-Gruppe für das Achtelfinale qualifiziert. In der Runde der letzten 16 treffen die Hamburger auf den ukrainischen Club Prometei Sloboschanske, den Sieger der A-Gruppe. Die Partie findet wegen des Krieges in der Ukraine am 11. April in Riga statt. | 29.03.2023 23:08