Stand: 06.04.2023 18:54 Uhr Euro Hockey League: Harvestehuder THC scheitert im Viertelfinale

Der Harvestehuder THC ist im Kampf um seinen zweiten Titel in der Euro Hockey League früh gescheitert. Die Hamburger verloren beim Final-8-Turnier in Amstelveen ihr Viertelfinale gegen Rekordsieger HC Bloemendaal mit 2:7 (1:2). Paul Glander (11.) und Michael Körper (57.) erzielten die Treffer des Bundesligisten. Die weiteren deutschen Vertreter beim Final-Turnier in den Niederlanden sind Meister Rot-Weiss Köln und der Hamburger Polo Club, die am Freitag in Amstelveen aufeinandertreffen. | 06.04.2023 18:53