Stand: 10.01.2022 15:21 Uhr Estin Molkova verlässt Handball-Luchse

Das Gastspiel von Alina Molkova bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten ist nach nur vier Monaten beendet. Der Tabellenletzte der Bundesliga und die Estin gehen wieder getrennte Wege. "Alina hat sich leider nicht so richtig einleben können und hatte dann immer mehr Unwohl und Frust entwickelt", erklärte Geschäftsführer Sven Dubau in einer Pressemitteilung am Dienstag. Das Heimspiel der Luchse gegen die HSG Bensheim-Auerbach am kommenden Sonnabend (19 Uhr) findet unter der 2G+-Regel statt. | 11.01.2022 12:38