Es zählt nur Werder - Rashica hat Transfer abgehakt

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Grün-Weißen setzten sich am Sonntag gegen den norddeutschen Bundesliga-Konkurrenten SV Meppen mit 5:3 nach Elfmeterschießen durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden, auch die 30-minütige Verlängerung brachte zwar jeweils einen weiteren Treffer, aber keine Entscheidung. In der Runde der letzten Acht gastieren die Bremerinnen am 20. oder 21. März beim Serien-Pokalsieger VfL Wolfsburg. | 28.02.2021 17:51