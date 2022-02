Stand: 21.02.2022 19:09 Uhr Erstrunden-Aus für Angelique Kerber in Doha

Angelique Kerber ist beim WTA-Tennisturnier in Doha bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Kielerin unterlag am Montagabend der Schweizerin Jil Teichmann mit 6:4, 3:6, 2:6. Die 34-Jährige war bei der mit 2.331.698 US-Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung an Nummer 13 gesetzt. Gegen die zehn Jahre jüngere Teichmann hatte sie bereits im vergangenen September beim Turnier in Ostrava (Tschechien) ihr Auftaktmatch verloren. Die frühere Weltranglistenerste ist im WTA-Klassement inzwischen auf Platz 18 abgerutscht. | 21.02.2022 19:08