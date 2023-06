Stand: 05.06.2023 09:33 Uhr Erstmals kein Urlaub für Schröder zu Hause in Braunschweig

Nach zehn Jahren in der NBA macht Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder zum ersten Mal mit seiner Familie Urlaub an einem anderen Ort als zu Hause in Braunschweig. "Ich bin noch nie irgendwo hingeflogen und habe gesagt: Ich habe jetzt Urlaub. Ich bin immer direkt nach der Saison nach Braunschweig geflogen und war da mit der Familie. Das war Urlaub für mich", sagte der 29 Jahre alte Profi der Los Angeles Lakers. "Aber jetzt ist das erste Mal mit der Familie, dass wir nach Mexiko fliegen wollen. Und ich muss sagen, ich bin auch aufgeregt." Bevor die nächste NBA-Saison im Oktober beginnt, ist Schröder im August und September mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Asien aktiv. | 05.06.2023 9:33