Stand: 25.03.2021 14:17 Uhr Erstes Training für Holstein Kiel nach Quarantäne-Ende

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat seine Corona-Quarantäne beendet. Trainer Ole Werner versammelte seine Spieler am Donnerstag erstmals nach zwei Wochen wieder zu einer Übungseinheit. "Die Freude, wieder auf dem Platz stehen zu können, war allen deutlich anzumerken", sagte der 32-Jährige. Nach vier positiven Tests hatten sich die Mannschaft sowie Teile des Trainer- und Betreuer-Teams am 11. März in Isolation begeben. Die Spiele in Heidenheim und gegen Hannover 96 fielen aus. Die nächste Partie für die Kieler steht am 3. April beim VfL Bochum an. | 25.03.2021 14:15