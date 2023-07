Stand: 27.07.2023 11:19 Uhr Erstes Spiel, erstes Tor - Kittel liefert in Polen ab

Der beim HSV aussortierte Fußballprofi Sonny Kittel hat in Polen ein erfolgreiches Debüt für seinen neuen Verein Rakow Tschenstochau gefeiert und darf weiter von der Teilnahme an der Champions League träumen. Im Qualifikationsspiel zur Königsklasse gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan wurde der Mittelfeldspieler in der 81. Minute eingewechselt. Zehn Minuten später erzielte der 30-Jährige in der Nachspielzeit aus etwa 20 Metern den Siegtreffer zum 3:2. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch statt. | 27.07.2023 11:19