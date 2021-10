Stand: 11.10.2021 11:10 Uhr Erster Saisonsieg tut den Towers "einfach gut"

Nach dem ersten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga herrscht bei den Hamburg Towers Erleichterung. "Es tut einfach gut, mal wieder ein Spiel gewonnen zu haben", sagte der beste Towers-Werfer Robin Christen (19 Punkte) nach dem 74:64 (43:31)-Sieg bei den Frankfurt Skyliners und zuvor drei Niederlagen in Liga und Pokal. "Uns hat unsere Verteidigung in den letzten Spielen nicht gefallen, da wollten wir heute besser sein", sagte Christen. Die Hanseaten zeigten sich unter dem eigenen Korb deutlich verbessert. BBL | 11.10.2021 11:00