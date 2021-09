Stand: 29.09.2021 08:48 Uhr Erster Saisonsieg für Baskets Oldenburg

Die Baskets Oldenburg haben am Dienstagabend ihre Bundesliga-Partie gegen Crailsheim mit 82:79 (43:40) gewonnen. In einer abwechslungsreichen Begegnung war Tai Odiase mit 18 Punkten bester Werfer der Niedersachsen, die ihr Auftaktspiel am vergangenen Freitag mit 78:79 in Chemnitz verloren hatten. | 28.09.2021 22:33