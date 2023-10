Stand: 08.10.2023 19:11 Uhr Erste Saisonniederlage für Löwen Braunschweig - Towers verlieren in München

Die Löwen Braunschweig haben am dritten Spieltag der Basketball-Bundesliga die erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die Niners Chemnitz verloren die Niedersachsen am Sonntagnachmittag in eigener Halle mit 81:86 (37:46). Erfolgreichste Schützen für Braunschweig waren Nicholas Tischler (18), T.J. Crockett (17), Jilson Bango (13), Ferdinand Zylka und Barra Njie (je 11). Auch die Hamburg Towers mussten eine Pleite hinnehmen. Bei Titel-Topfavorit FC Bayern München unterlagen die Hanseaten mit 79:90 (41:54). Ergebnisse und Tabelle BBL | 08.10.2023 19:10