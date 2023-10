Stand: 08.10.2023 17:49 Uhr Erste Saisonniederlage für Basketballer der Löwen Braunschweig

Die Löwen Braunschweig haben am dritten Spieltag der Basketball-Bundesliga die erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die Niners Chemnitz verloren die Niedersachsen am Sonntagnachmittag in eigener Halle mit 81:86 (37:46). Erfolgreichste Schützen für Braunschweig waren Nicholas Tischler (18), T.J. Crockett (17), Jilson Bango (13), Ferdinand Zylka und Barra Njie (je 11). | 08.10.2023 17:49