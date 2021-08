Stand: 08.08.2021 18:35 Uhr Erste Niederlage für die Hamburg Sea Devils

Die Serie der Hamburg Sea Devils in der European League of Football (ELF) ist gerissen. Im siebten Saisonspiel der neugegründeten Liga kassierten die Hanseaten am Sonntag mit dem 9:35 (6:27) bei der Frankfurt Galaxy die erste Niederlage der Club-Geschichte. Punkte für die Sea Devils erzielte nur der dänische Kicker Phillip Andersen, der drei Fieldgoals verwandelte. Trotz der Niederlage gegen die Hessen führen die Hamburger mit 6:1 Siegen weiterhin souverän die Tabelle der Nord-Staffel an. | 08.08.2021 18:35