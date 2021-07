Stand: 02.07.2021 15:32 Uhr Erras von Werder nach Kiel - auch Maximilian Eggestein will weg

Mittelfeldspieler Patrick Erras wechselt innerhalb der Zweiten Liga von Werder Bremen zu Holstein Kiel. Nach nur einem Jahr an der Weser, in dem er sich nicht durchsetzen konnte, erhält der 26-Jährige in Kiel einen Dreijahresvertrag. Den Bremer Fußball-Zweitligisten verlassen will auch Maximilian Eggestein - allerdings Richtung Erste Liga. "Es ist ja kein Geheimnis, dass Maxi gewisse Ambitionen hat", sagte Sportchef Frank Baumann. Die finanziell klammen Hanseaten können sich einen Transfer des 24-Jährigen vorstellen, "wenn etwas Passendes reinkommt". Wechselbörse | 02.07.2021 16:11