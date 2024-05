Stand: 19.05.2024 12:59 Uhr Erneutes WM-Gold für Para-Weitspringer Schäfer

Weitspringer Leon Schäfer hat bei der Para-Leichtathletik-WM im japanischen Kobe seinen Weltmeistertitel in der Klasse T63 verteidigt. Für den 26 Jahre alten gebürtigen Niedersachsen war es nach Weitsprunggold 2023 in Paris und dem Sieg mit der 4x100-Meter-Staffel 2017 in London bereits der dritte WM-Titel. Schäfer triumphierte in einem dramatischen Finale vor dem Niederländer Joel de Jong. Der hatte sich in seinem letzten Versuch mit 7,04 m an die Spitze gesetzt, doch der für Bayer Leverkusen startende Schäfer konterte mit seinem letzten Sprung auf 7,22 m erfolgreich. | 19.05.2024 12:57