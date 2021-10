Stand: 25.10.2021 16:31 Uhr Erneuter Corona-Fall beim VfL Wolfsburg

Der Wolfsburger Ersatztorwart Niklas Klinger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der VfL am Montag bestätigte, nahm der 26-Jährige am Vormittag schon nicht mehr am Mannschaftstraining unter Interimscoach Michael Frontzeck teil und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Klinger ist bei den Niedersachsen bereits der 13. Corona-Fall seit Beginn der Pandemie. Anfang vergangener Woche war VfL-Topstürmer Wout Weghorst positiv auf das Virus getestet worden. | 25.10.2021 16:30