Erneuter Ausfall bei den Handball Luchsen

Die Personalsorgen bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten gehen weiter. Zwar feierte Marleen Kadenbach in der Partie gegen den Thüringer HC (22:27) am Mittwoch mit sechs Treffern ein erfolgreiches Comeback, dafür zog sich Julia Herbst eine Knöchelverletzung zu und wird dem Bundesliga-Schlusslicht voraussichtlich länger fehlen. Trotz des sechsten verlorenen Spiels in Serie betonte Geschäftsführer Sven Dubau: "Wir werden uns nicht aufgeben, sondern weiter hart arbeiten, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen." | 21.10.2021 11:05