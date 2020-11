Stand: 25.11.2020 09:00 Uhr Erneute Spielverlegung für Eisbären Bremerhaven

Wegen Corona-Fällen in der Mannschaft und der damit verbundenen Quarantäne wird auch das für diesen Sonnabend angesetzte Basketball-Spiel der Eisbären Bremerhaven gegen Science City Jena verlegt. Seit den Testungen nach dem Auswärtssieg bei den Nürnberg Falcons (92:86) am 8. November konnte der Zweitligist nicht mehr trainieren. Während die häusliche Isolation für einige Eisbären-Spieler und Club-Angestellte an diesem Donnerstag endet, muss ein Teil des Teams bis zum 2. Dezember in Quarantäne bleiben. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest. 2. Bundesliga Pro A | 25.11.2020 10:10