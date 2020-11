Stand: 30.11.2020 15:23 Uhr Erneute Operation: St.-Pauli-Kapitän Avevor fällt aus

Schlechte Nachrichten für Fußball-Zweitligist FC St. Pauli: Kapitän Christopher Avevor muss sich erneut einer Operation am linken Sprunggelenk unterziehen. Wie die Hamburger am Montag mitteilten, wird der 28-jährige gebürtige Kieler in der kommenden Woche in München operiert. Damit werde Avevor dem Tabellenvorletzten "bis auf Weiteres fehlen". | 30.11.2020 15:22