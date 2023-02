Stand: 08.02.2023 22:38 Uhr Erneute Niederlage für die Hamburg Towers

Der Negativlauf der Hamburg Towers hält an. Im EuroCup unterlag der Basketball-Bundesligist am Mittwochabend bei den London Lions mit 66:83 (30:43). Für das Team von Trainer Benka Barloschky war es die zehnte Niederlage im 14. Spiel. Bester Werfer war Yoeli Childs mit 14 Punkten. Am 8. März empfangen die Towers, die weiter Tabellenachter der Zehnergruppe sind, in heimischer Halle Paris Basketball. | 08.02.2023 22:38