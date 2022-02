Stand: 23.02.2022 08:56 Uhr Erneute Knöchel-Operation bei Ovtcharov?

Tischtennisprofi Dimitrij Ovtcharov muss rund vier Monate nach seiner Knöcheloperation wegen eines Rückfalls in seinem Genesungsprozess erneut längere Zeit aussetzen. "Ich wurde etwas zurückgeworfen, was eine mehrwöchige Pause erforderlich macht", schrieb der Olympia-Dritte aus Hameln auf seiner Facebook-Seite. Einzelheiten nannte Ovtcharov nicht. In Kreisen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) wird aber nicht ausgeschlossen, dass sich der zweimalige Europameister und ehemalige Weltranglistenerste wegen der Komplikationen beim Heilungsverlauf nochmals einem Eingriff unterziehen muss. | 23.02.2022 08:55