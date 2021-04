Stand: 01.04.2021 13:11 Uhr Entwarnung für den THW Kiel: Keeper Landin nicht verletzt

Aufatmen beim Handball-Bundesligisten THW Kiel und Torwart Niclas Landin. Der Däne war beim 33:28-Erfolg in der Champions League in Szeged vom Platz gehumpelt, hat sich dabei aber nicht schwerer verletzt. "In der 56. Minute bin ich auf meiner Ferse gelandet, das hat ein bisschen weh getan. Zwei Minuten später war es eigentlich schon wieder okay", gab der Däne schnell Entwarnung. | 01.04.2021 13:09