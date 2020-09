Stand: 18.09.2020 14:46 Uhr

Entwarnung bei Wolfsburgs Arnold

Mittelfeldakteur Maximilian Arnold vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat sich beim Europa-League-Qualifikationsspiel in Albanien nicht so schwer verletzt wie im ersten Moment befürchtet. "Es ist nicht ganz so schlimm. Er hat noch Schmerzen. Aber wenn es die Schmerzen zulassen, kann er am Sonntag gegen Bayer Leverkusen spielen", sagte Trainer Oliver Glasner am Freitag. Arnold bekam am Vorabend beim 4:0-Sieg gegen den albanischen Vizemeister FK Kukesi einen Tritt auf das Sprunggelenk und musste bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. | 18.09.2020 14:44