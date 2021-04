Stand: 27.04.2021 09:36 Uhr Enttäuschung bei den Rostock Seawolves

Nach dem verpassten Aufstieg in die BBL ist die Enttäuschung bei den Basketballern der Rostock Seawolves groß. "Am Ende hatten wir zum falschen Zeitpunkt ein wenig Sand im Getriebe", sagte der Sportliche Leiter Jens Hakanowitz nach dem 83:96 n.V. in Leverkusen, der dritten Niederlage im vierten Play-off-Spiel. Platz eins der Vierergruppe ist für die Norddeutschen damit nicht mehr zu erreichen. "Die Jungs sind sehr deprimiert, weil sie hohe Ziele und große Träume hatten. Nun geht es darum, sich mit Abstand aus dieser Saison zu verabschieden", erklärte Trainer Dirk Bauermann. | 27.04.2021 09:35