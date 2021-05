Stand: 23.05.2021 15:51 Uhr Entscheidung in Frauen-Bundesliga vertagt - Wolfsburg siegt knapp

Die Meisterschafts-Entscheidung in der Frauenfußball-Bundesliga fällt erst am letzten Spieltag. Am Sonntag gewannen sowohl Spitzenreiter FC Bayern München als auch Verfolger VfL Wolfsburg ihre letzten Auswärtsspiele der Saison, wodurch die Bayern vor dem Bundesliga-Finale weiter zwei Punkte Vorsprung haben. Sie setzten sich bei Bayer Leverkusen mit 4:0 (1:0) durch. Der VfL Wolfsburg entschied die Partie bei Eintracht Frankfurt mit 3:2 (2:0) für sich. Am letzten Spieltag am 6. Juni empfangen die Münchnerinnen Frankfurt, Wolfsburg spielt daheim gegen Werder Bremen. | 23.05.2021 15:50