Stand: 01.12.2020 20:57 Uhr Engel hält Werder-Handballerinnen langfristig die Treue

Der deutsche Autohersteller Volkswagen beendet nach über 50 Jahren sein Engagement im Motorsport. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, soll der Fokus der Marke VW künftig komplett auf der Elektrifizierung liegen. Auf die Motorsport-Aktivitäten der anderen Marken des VW-Konzerns wie Audi und Porsche hat der Beschluss keine Auswirkungen. Volkswagen hatte in den 1960er-Jahren sein Engagement im Motorsport begonnen und in den folgenden Jahrzehnten in diversen Rennserien große Erfolge verzeichnet. Unter anderem gelangen drei Gesamtsiege bei der Rallye Dakar (2009 bis 2011) sowie vier Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (2013 bis 2016). | 01.12.2020 18:31