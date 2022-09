Stand: 07.09.2022 15:17 Uhr Energiekrise: Sporthallen und Schwimmbäder in SH bleiben offen

Die Sporteinrichtungen und Schwimmbäder in Schleswig-Holstein sollen trotz der Energiekrise soweit wie möglich geöffnet bleiben. Das ist das wichtigste Ergebnis eines Energie-Spitzengesprächs zwischen dem Landessportverband Schleswig-Holstein und der Landesregierung. Der in den nahezu 2.600 Clubs und Verbänden organisierte Sport im Land sei zu Recht "als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge identifiziert worden", erklärte LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen am Mittwoch. "Gerade nach den letzten zwei Corona-Jahren und dem hiermit verbundenen dramatischen Bewegungsmangel insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ist diese Botschaft von herausragender Bedeutung für unsere Vereine und Verbände." | 07.09.2022 15:16