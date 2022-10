Stand: 03.10.2022 14:02 Uhr Energiekrise: HSV beschließt Maßnahmen zur Einsparung

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat auf die steigenden Energiekosten reagiert und mehrere Maßnahmen beschlossen. Ab sofort sollen außerhalb der Spieltage die weniger genutzten Stadionflächen weniger beleuchtet, belüftet und beheizt werden. In der langen Winterpause im Zuge der Weltmeisterschaft in Katar verzichtet der HSV auf die Zusatzbeleuchtung und Beheizung des Stadionrasens. Außerdem wird die Beheizung der Trainingsplätze entscheidend reduziert. "Uns ist allen bewusst, dass wir über eine gesellschaftliche Gesamtverantwortung zur Energieeinsparung sprechen", sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt. Der HSV empfängt am kommenden Sonnabend (20:30 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern zum Flutlichtspiel im Volkspark. | 03.10.2022 13:55