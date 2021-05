Stand: 16.05.2021 14:50 Uhr Elmshornerin Boy schwimmt zu EM-Gold

Schwimmerin Lea Boy hat für einen goldenen Abschluss der Freiwasser-Wettbewerbe bei der EM in Budapest gesorgt. Die 21-Jährige aus Elmshorn trotzte über 25 km den widrigen Bedingungen im 17,5 Grad kalten Lupa-See am besten und schwamm nach 4:53:57,0 Stunden in beeindruckender Manier zu ihrem ersten internationalen Einzel-Titel. Boy fuhr etwa vier Kilometer vor dem Ziel eine erfolgreiche Attacke und distanzierte Lara Grangeon (Frankreich) und Barbara Pozzobon (Italien) am Ende um eine Minute auf die Plätze. | 16.05.2021 14:50