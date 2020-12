Stand: 26.12.2020 15:24 Uhr Eishockey: WM-Einsatz für Raabe - Nijenhuis in Quarantäne

Die deutsche Auswahl hat bei der U20-Eishockey-WM in Kanada zum Auftakt 3:5 gegen Finnland verloren. Von den Grizzlys Wolfsburg kam Steven Raabe in Edmonton zum Einsatz. Jan Nijenhuis musste passen. Er ist einer von mehreren deutschen Spielern mit einem positiven Corona-Test und in seinem Hotelzimmer in Quarantäne. "Mich besucht zweimal am Tag eine Krankenschwester, die meine Pulswerte nimmt und Fieber misst. Sie checkt mich ein bisschen durch und schaut, ob da alles passt", schrieb Nijenhuis in einer Grußbotschaft an die Fans auf der Website der Grizzlys. | 26.12.2020 15:25