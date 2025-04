Stand: 23.04.2025 22:36 Uhr Eishockey: Scorpions Hannover verlieren Spiel vier

Eishockey-Oberligist Hannover Scorpions hat das vierte Spiel der Finalrunde gegen die Bietigheim Steelers verloren. Die Niedersachsen unterlagen bei den Schwaben am Mittwochabend mit 1:3. Die Steelers konnten damit die Serie zum 2:2 ausgleichen. Am kommenden Freitag geht es mit Spiel fünf in Hannover weiter. Die Serie ist damit wieder völlig offen. | 23.04.2025 22:36