Stand: 28.03.2025 22:02 Uhr Eishockey: Play-off-Aus für die Fischtown Pinguins

Die Fischtown Pinguins sind im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgeschieden. Die Seehafenstädter unterlagen am Freitagabend bei den Kölner Haien mit 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) und kassierten damit die entscheidende vierte Niederlage in der "Best of Seven"-Serie, die sie 2:4 verloren. Bis Mitte des zweiten Drittels hatte Bremerhaven dank eines Treffers von Max Görtz geführt, ehe nach dem Ausgleich ein Doppelschlag von Alexandre Grenier (58., 59.) ihnen das Genick brach. | 28.03.2025 22:02