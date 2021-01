Stand: 04.01.2021 19:30 Uhr Eishockey-Oberligist Hannover Indians in Corona-Quarantäne

Die Mannschaft der Hannover Indians aus der Eishockey-Oberliga Nord hat sich in Corona-Quarantäne begeben müssen. Wie der niedersächsische Traditionsclub mitteilte, erhielten am Montag zwei Spieler nach PCR-Tests positive Befunde. Sie waren bereits am Vortag mittels Schnelltests ebenfalls positiv auf das Virus getestet worden. Das ursprünglich für Sonntag angesetzte Spiel der Indians gegen die Hammer Eisbären war daraufhin kurzfristig abgesagt worden. | 04.01.2021 19:28