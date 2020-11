Stand: 09.11.2020 08:53 Uhr Eishockey-Oberliga: Scorpions besiegen Indians

Die Hannover Scorpions haben das Stadtduell gegen die Indians am Sonntagabend für sich entschieden. Die Scorpions gewannen das Derby in der Eishockey-Oberliga in eigener Halle mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) und sind damit auch nach dem zweiten Spieltag noch ungeschlagen. Der Finne Tomi Wilenius war mit gleich drei Toren der Mann des Tages. Die Indians warten hingegen weiter auf ihren ersten Sieg. Überblick | 08.11.2020 22:02