Stand: 31.12.2021 12:21 Uhr Eishockey Oberliga: Heimrecht-Tausch im Hannover-Derby

Die Hannover Indians und die Hannover Scorpions haben für das anstehende Derby in der Eishockey Oberliga Nord das Heimrecht getauscht. Wegen Reparaturen im Eisstadion am Pferdeturm findet die Partie am kommenden Freitag (7. Januar) in Mellendorf statt. Dafür sind die Indians am 27. Februar Derby-Gastgeber. | 31.12.2021 12:20