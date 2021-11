Stand: 22.11.2021 21:51 Uhr Eishockey: Maskenpflicht bei den Grizzlys-Heimspielen

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) reagieren in der Corona-Pandemie auf die ansteigenden Inzidenzzahlen. Bei den Heimspielen der Niedersachsen gilt ab sofort wieder eine Maskenpflicht in der Eis-Arena. "Ab sofort ist das Tragen einer FFP2-Maske wieder Pflicht. Die Maske darf lediglich am Platz abgenommen werden", teilte der Club via Facebook mit. Die Regelung gelte für Menschen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr und bereits im Heimspiel am Dienstag (19.30 Uhr) gegen die Düsseldorfer EG. | 22.11.2021 21:51