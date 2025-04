Stand: 25.04.2025 23:07 Uhr Eishockey: Hannover Scorpions siegen und sind dem Aufstieg nahe

Die Hannover Scorpions sind nur noch einen Sieg vom Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga 2 entfernt. Am Freitagabend feierten die Niedersachsen in eigener Arena im Play-off-Finale der Oberliga ein 4:3 n.V. (0:0 1:2, 2:1, 1:0) gegen die Bietigheim Steelers und führen in der "best of seven"-Serie nun mit 3:2. Pascal Aquin wurde in der zehnten Minute der Overtime zum Matchwinner der Scorpions. Den ersten Matchball hat Hannover am Sonntag (17 Uhr), wenn Spiel Nummer sechs in Bietigheim ansteht. Ein entscheidendes siebtes Spiel würde am Dienstagabend bei den Hannover Scorpions stattfinden. | 25.04.2025 23:06