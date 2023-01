Stand: 17.01.2023 11:24 Uhr Eishockey: Grizzlys verlängern mit Torjäger Darren Archibald

Die Grizzlys Wolfsburg treiben ihre Kaderplanung voran und verlängern mit Darren Archibald. Der 32-järhige Kanadier hat bei den Niedersachsen einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben. Das teilte der Eishockey-Club heute mit. In der laufenden Spielzeit ist Archibald mit 18 Toren und 19 Vorlagen in 40 Partien zweitbester Scorer der Grizzlys hinter Kapitän Spencer Machacek. Der gebürtige Kanadier spielt seit der Saison 2021/2022 in Wolfsburg. | 17.01.2023 11:23