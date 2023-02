Stand: 26.02.2023 19:08 Uhr Eishockey: Grizzlys siegen, Pinguins verlieren erneut

Die Grizzlys Wolfsburg bleiben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) auf direktem Play-off-Kurs. Gegen die Adler Mannheim setzten sich die Niedersachsen mit 3:2 (2:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung durch. Tyler Morley und Darren Archibald trafen in der regulären Spielzeit, Archibald sorgte dann vor 3.470 Zuschauern in der Verlängerung für den umjubelten Siegtreffer. Eine unerwartete Heimniederlage hingegen kassierten die Fischtown Pinguins. Gegen die Augsburger Panther verloren die Bremerhavener am Sonntag mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen. Philipp Samuelsson war vor 4.276 Zuschauer der Torschütze der Hausherren. | 26.02.2023 19:08