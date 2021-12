Stand: 10.12.2021 22:03 Uhr Eishockey: Grizzlys Wolfsburg verlieren in Straubing

Vizemeister Grizzlys Wolfsburg hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Straubing Tigers mit 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) verloren. Chris DeSousa (8., 25.) gelangen die beiden Treffer für die Niedersachsen, die am Freitagabend nicht an ihre gute Leistung in Mannheim (7:3) anknüpfen konnten. Zeit zum Verschnaufen bleibt für die Grizzlys nur wenig. Am Sonntag kommt es ab 14 Uhr vor heimischer Kulisse zum Nordderby gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Ergebnisse und Tabelle | 10.12.2021 22:01