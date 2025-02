Stand: 23.02.2025 19:12 Uhr Eishockey: Grizzlys Wolfsburg unterliegen in Schwenningen

Die Grizzlys Wolfsburg sind am Wochenende in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sieglos geblieben. Zwei Tage nach dem 3:4 im Heimspiel gegen Ingolstadt verloren die Niedersachsen am Sonntag bei den Schwenninger Wild Wings mit 2:3 nach Penaltyschießen (0:0, 1:1, 1:1). Immerhin nahmen sie damit im engen Rennen um die Play-offs einen Zähler mit. Andy Miele und Spencer Machacek erzielten die Treffer für die Wolfsburger. Ergebnisse und Tabelle | 23.02.2025 19:11