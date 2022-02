Stand: 18.02.2022 22:18 Uhr Eishockey: Grizzlys Wolfsburg unterliegen Straubing Tigers

Die Grizzlys Wolfsburg haben am Freitagabend in der Deutschen Eishockey Liga eine 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)-Niederlage bei den Straubing Tigers kassiert. Bei der Partie kehrten die ersten Olympia-Teilnehmer wieder auf das Eis zurück. Aufseiten der Niederbayern leistete Nationalverteidiger Marcel Brandt die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 von Travis James Mulock, bei den Niedersachsen kam Peking-Teamkollege Dominik Bittner zum Einsatz. Die Grizzlys verloren ihren zweiten Tabellenplatz an die Adler Mannheim. | 18.02.2022 22:18