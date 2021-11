Stand: 02.11.2021 21:56 Uhr Eishockey: Grizzlys Wolfsburg siegen in Krefeld

Die Grizzlys Wolfsburg bleiben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Spitzengruppe. Am Dienstagabend gewannen die Niedersachsen mit 5:2 (0:0, 1.1, 4:1) bei den Krefeld Pinguinen und feierten damit den zwölften Sieg im 18. Saisonspiel. Die Tore erzielten Christopher DeSousa (zwei), Darren Archibald, Gerrit Fauser und Dominik Bittner. | 02.11.2021 21:54